Beslistermijn verlengd voor Nicore Metals in Oosterhout

De gemeente Oosterhout heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning van Nicore Metals & Alloys B.V. met zes weken verlengd. Het bedrijf aan de Denariusstraat 15C wil metaalafval voor recycling voorbehandelen. De aanvraag werd op 29 juni 2026 ingediend.

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Nicore Metals & Alloys B.V. in Oosterhout wil meer dan 100 kubieke meter aan afgedankte elektrische en elektronische apparatuur opslaan en demonteren. Dit valt onder milieubelastende activiteiten. De gemeente heeft meer tijd nodig om de aanvraag voor de omgevingsvergunning te beoordelen.

Het bedrijf heeft een aanvraag ingediend om metaalafval te verwerken en voor te bereiden voor verdere recycling. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2026-00017766.