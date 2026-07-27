Vergunning verleend voor opslag odorant in Oosteind

De gemeente Oosterhout heeft Gasunie Transport Services B.V. een omgevingsvergunning verleend voor de opslag van een odorant in een bovengrondse tank aan de Groenendijk 27 in Oosteind. Het besluit is op 23 juli 2026 verzonden.

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Gasunie Transport Services B.V. mag voortaan een odorant, een geurstof, opslaan in een speciale opslagtank op hun locatie in Oosteind. De aanvraag voor deze vergunning werd op 19 december 2025 ingediend en nu goedgekeurd door de gemeente Oosterhout. De vergunning betreft een milieubelastende activiteit, namelijk het opslaan van vloeistoffen.