Vergunning bomendepot Gassel mogelijk verlengd

De gemeente Land van Cuijk heeft een aanvraag ontvangen om de vergunning voor het bomendepot aan de Graafsedijk in Gassel te verlengen. De aanvraag werd op 23 juli 2026 ingediend.

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Het betreft een aanvraag om de bestaande vergunning van het bomendepot te verlengen. De locatie in Gassel wordt kadastraal aangeduid als CUI00-N-679. De aanvraag omvat verschillende activiteiten, waaronder bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan en het uitvoeren van werkzaamheden.

De gemeente behandelt deze aanvraag volgens de standaardprocedure. Na beoordeling neemt de gemeente een beslissing binnen acht weken, met een mogelijke verlenging tot veertien weken. Bezwaar maken tegen de aanvraag of een eventuele verlenging van de beslistermijn is niet mogelijk.