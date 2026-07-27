Aanvraag voor kavelpad en uitweg in Gassel ontvangen

De gemeente Land van Cuijk heeft een aanvraag ontvangen voor het aanleggen van een kavelpad en uitweg op Krekelberg 16 in Gassel. De aanvraag kwam binnen op 23 juli 2026.

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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft op 23 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor het realiseren van een kavelpad en uitweg aan de Krekelberg 16 in Gassel. Dit project omvat het aanleggen of veranderen van een uitweg en het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden.

De aanvraag volgt de standaard procedure waarbij de gemeente binnen acht weken een beslissing moet nemen, met een mogelijke verlenging tot veertien weken. Tegen deze aanvraag of eventuele verlenging van de termijn kan geen bezwaar worden gemaakt.