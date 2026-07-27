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Ballonfestival Grave krijgt groen licht voor augustus
Vandaag om 10:09 • Aangepast vandaag om 10:23
Het Ballonfestival in Grave heeft toestemming gekregen om door te gaan op 14 en 15 augustus 2026. De evenementenvergunning is verleend voor het terrein aan de Jan van Cuijkdijk.
De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk hebben op 23 juli 2026 besloten om de vergunning te verlenen voor het Ballonfestival in Grave. Dit populaire evenement zal plaatsvinden op het terrein aan de Jan van Cuijkdijk.
Het Ballonfestival belooft een kleurrijk schouwspel te worden, waarbij verschillende heteluchtballonnen zullen opstijgen. Bezoekers kunnen zich opmaken voor twee dagen vol spektakel en vermaak in het Land van Cuijk.
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