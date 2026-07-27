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Beslistermijn verlengd voor hakhoutbos en slootverlegging in Cuijk
Vandaag om 10:09 • Aangepast vandaag om 10:24
Het college van burgemeester en wethouders in Land van Cuijk heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning verlengd. Deze vergunning betreft het aanplanten van een hakhoutbosje en het verleggen van een sloot nabij De Hoeve.
De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 27 mei 2026 ontvangen. Het gaat om een locatie nabij nummer 4 van De Hoeve, kadastraal bekend als sectie B, nummers 3388 en 69.
De verlenging van de beslistermijn bedraagt maximaal zes weken. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2026-00003499. Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken; dit kan pas nadat er een besluit is genomen.
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