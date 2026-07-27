Tijdelijk cameratoezicht na incidenten in Boekel

Na brandstichting en een explosie in Boekel heeft de burgemeester tijdelijk cameratoezicht ingesteld bij de Bergstraat, Runstraat en Heesterbosch. Dit toezicht ging van start op 20 juli 2026 en geldt voor drie maanden.

Gevonden voor jou

De maatregelen volgen op ernstige incidenten die de openbare orde hebben verstoord. Op 26 juni 2026 vond er brandstichting plaats bij een garage van een woning aan de Bergstraat, en op 11 juli 2026 een explosie bij het kantoor van dezelfde woning. Beide incidenten veroorzaakten schade en maatschappelijke onrust in de omgeving.

Het cameratoezicht is bedoeld om nieuwe strafbare feiten te voorkomen en de openbare orde te handhaven. De politie kan de beelden gebruiken om hun inzet te verbeteren en de veiligheid voor bewoners en passanten te vergroten. Dit maakt deel uit van een breder pakket aan maatregelen, inclusief extra politiepatrouilles en onderzoek naar de incidenten.