Vergroting dakopbouw Eindhoven goedgekeurd

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het vervangen en vergroten van een dakopbouw aan de Groot-Bijgaardenlaan. Het besluit is op 23 juli 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de bouwactiviteit betreft zowel het bouwtechnisch als ruimtelijk deel. Het adres van de locatie is Groot-Bijgaardenlaan 52 in Eindhoven.

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk bezwaar te maken. Het besluit blijft echter van kracht, tenzij de voorzieningenrechter anders beslist. Het dossier is digitaal in te zien op de website van de gemeente Eindhoven en fysiek op het Inwonersplein bij het Stadhuis.