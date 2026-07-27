Gemeente Eindhoven wil grond verkopen aan erfpachters

De gemeente Eindhoven is van plan om een stuk grond aan de Ullerberglaan te verkopen aan de huidige erfpachters. Deze erfpachtovereenkomst loopt af op 16 augustus 2027.

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Het gaat om een perceel van 18 vierkante meter in de gemeente Woensel, waarop een autobox staat. De autobox is eigendom van de erfpachters, wat hen de enige geschikte kandidaat maakt voor de aankoop van de grond.

De gemeente Eindhoven heeft vastgesteld dat het niet nodig is om mededinging te organiseren voor de verkoop, omdat de erfpachters al een bestaande overeenkomst hebben. Andere partijen zouden door de aanwezigheid van de autobox geen gebruik kunnen maken van het perceel. Gegadigden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 28 dagen na de publicatie van het voornemen een juridische procedure starten bij de rechtbank Oost-Brabant.