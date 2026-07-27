Asbestsanering aan woning in Asten goedgekeurd

In Asten is een sloopmelding voor het verwijderen van asbest uit een dak van een woning aan de Dijkstraat goedgekeurd. Dit gebeurde op 22 juli 2026.

Gevonden voor jou

De gemeente Asten heeft de melding voor het verwijderen van asbest op 20 juli ontvangen. De melding draagt het kenmerk 2026072001752 en is geregistreerd onder zaaknummer 07432024292831.

Het goedkeuren van deze sloopmelding betekent dat er geen formele procedures zijn voor bezwaar of beroep. Voor meer informatie over de locatie kan men de kaart raadplegen via de gemeentelijke website.