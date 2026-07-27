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Beslistermijn omgevingsvergunning Asten verlengd
Vandaag om 10:25
De gemeente Asten heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning
aan de Burgemeester Wijnenstraat met zes weken verlengd. De aanvraag betreft
wijzigingen aan de voorgevel en de verlenging is ingegaan op 21 augustus 2026.
De omgevingsvergunning met kenmerk 2026062501222 heeft betrekking op
diverse aanpassingen aan de voorgevel van een pand aan de Burgemeester
Wijnenstraat in Asten. De oorspronkelijke termijn om te beslissen is
met zes weken verlengd, waardoor er meer tijd is voor de beoordeling
van de aanvraag.
Inwoners die meer willen weten over deze aanvraag kunnen contact opnemen
met het Klant Contact Centrum van de gemeente om een afspraak te maken
voor inzage in de stukken. De verlenging biedt de gemeente extra tijd
om de aanvraag zorgvuldig te beoordelen.
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