Beslistermijn omgevingsvergunning Asten verlengd

De gemeente Asten heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning

aan de Burgemeester Wijnenstraat met zes weken verlengd. De aanvraag betreft

wijzigingen aan de voorgevel en de verlenging is ingegaan op 21 augustus 2026.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning met kenmerk 2026062501222 heeft betrekking op

diverse aanpassingen aan de voorgevel van een pand aan de Burgemeester

Wijnenstraat in Asten. De oorspronkelijke termijn om te beslissen is

met zes weken verlengd, waardoor er meer tijd is voor de beoordeling

van de aanvraag.

Inwoners die meer willen weten over deze aanvraag kunnen contact opnemen

met het Klant Contact Centrum van de gemeente om een afspraak te maken

voor inzage in de stukken. De verlenging biedt de gemeente extra tijd

om de aanvraag zorgvuldig te beoordelen.