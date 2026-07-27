Aanvraag voor monovergister bij rundveehouderij in Asten

De gemeente Asten heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor het plaatsen van een monovergister bij de rundveehouderij aan Weivelden 2. Deze aanvraag werd ingediend op 18 februari 2026.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders van Asten heeft de aanvraag in het kader van de Omgevingswet ontvangen en volgt hierbij de standaard voorbereidingsprocedure. De aanvraag betreft een bouwactiviteit en een milieubeheeractiviteit (MBA) voor de veehouderij. Een monovergister is een installatie die mest omzet in biogas, wat kan bijdragen aan duurzame energieproductie.

Het verzoeknummer voor deze aanvraag is 2026021801718 en het zaaknummer is Z-2026-004098. Zodra er een besluit is genomen, krijgen betrokkenen de mogelijkheid om hun mening te geven over de plannen.