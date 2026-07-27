Beslistermijn omgevingsvergunning Asten verlengd

De gemeente Asten heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning aan de Wilhelminastraat 24 met zes weken verlengd. Het gaat om een vergunning voor het kappen van een boom in verband met de aanwezigheid van duizendknoop.

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Het besluit om de termijn te verlengen is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Asten. De aanvraag voor de vergunning werd op 10 juni 2026 ingediend. Het betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan.

De verlenging van de beslistermijn is slechts een formele mededeling en biedt momenteel geen mogelijkheid tot bezwaar. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant via e-mail, waarbij het zaaknummer Z-2026-010078 vermeld moet worden.