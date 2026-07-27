Dakkapelvergunning aangevraagd in Oss

Op Boegbeeld 35 in Oss is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. De aanvraag werd op 16 juli ontvangen door burgemeester en wethouders.

Gevonden voor jou

De vergunningaanvraag is nog in behandeling en het is nog niet zeker of deze wordt goedgekeurd. Bezwaar maken tegen deze aanvraag is niet mogelijk.

Voor wie de aanvraagdocumenten wil inzien, is het noodzakelijk een afspraak te maken met de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Dit kan op werkdagen tussen negen uur 's ochtends en vier uur 's middags.