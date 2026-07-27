Vergunning voor Sint Nicolaas Comite in Eersel goedgekeurd

De gemeente Eersel heeft een vergunning verleend aan het Sint Nicolaas Comite Eersel om te collecteren van 9 tot en met 14 november 2026. Deze vergunning geldt ook voor de jaren tot en met 2030.

Gevonden voor jou

Op 23 juli 2026 heeft de gemeente Eersel toestemming gegeven aan het Sint Nicolaas Comite Eersel om jaarlijks te collecteren in de periode van 9 tot en met 14 november. Het besluit betreft een vergunning onder de bijzondere wetgeving en heeft als kenmerk 07709162.

Met deze vergunning kunnen de activiteiten gedurende een aantal jaren plaatsvinden zonder dat er jaarlijks opnieuw een aanvraag nodig is. Het besluit ligt zes weken ter inzage.