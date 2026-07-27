Sandwichborden Andra Techgroup binnenkort in Eersel

De gemeente Eersel heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van tijdelijke sandwichborden door Andra Techgroup. Deze borden zullen van 22 september tot en met 5 oktober 2026 zichtbaar zijn in de gemeente.

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Op 23 juli 2026 heeft de gemeente Eersel de vergunning verleend voor het plaatsen van deze tijdelijke borden. Hiermee geeft de gemeente Andra Techgroup toestemming om gedurende twee weken hun borden in de omgeving te plaatsen. Het kenmerk van deze vergunning is 07709161.