Gewijzigde openingstijden milieustraat Eersel vanwege hitte

De milieustraat in Eersel past op woensdag 29 juli de openingstijden aan vanwege de hitte. Bezoekers kunnen die dag alleen terecht van acht uur 's ochtends tot twaalf uur 's middags.

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Vanwege de verwachte hoge temperaturen voert de milieustraat in Eersel tijdelijk een hitteprotocol in. Dit betekent dat de openingstijden worden aangepast om de veiligheid van bezoekers en medewerkers te waarborgen.

Op woensdag 29 juli opent de milieustraat eerder op de dag. Bezoekers zijn welkom tussen acht uur 's ochtends en twaalf uur 's middags. Deze aanpassing zorgt ervoor dat de werkzaamheden onder koelere omstandigheden plaatsvinden.

Het besluit om de openingstijden te wijzigen is genomen om gezondheidsrisico's te minimaliseren. Het hitteprotocol is een preventieve maatregel die wordt ingezet bij extreme weersomstandigheden.

Het is belangrijk dat bezoekers rekening houden met de aangepaste tijden. Op die manier kunnen ze hun bezoek aan de milieustraat goed plannen en ongewenste verrassingen vermijden.