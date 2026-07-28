Uitwerkingsplan Aarlesche Erven Fase IV vastgesteld

Op 14 juli 2026 is het uitwerkingsplan voor Aarlesche Erven Fase IV in de gemeente Best vastgesteld. Hiermee kunnen er 150 nieuwe woningen worden gerealiseerd.

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Het bestemmingsplan Aarlesche Erven voorziet in totaal in de bouw van 880 woningen. Hiervan waren er al 570 bestemd. Voor de overige 310 woningen is een uitwerkingsplan vereist. Met de vaststelling van het plan voor fase IV kunnen nu 150 woningen worden gerealiseerd.

Het ontwerp-uitwerkingsplan lag ter inzage van 20 december 2023 tot 30 januari 2024. Er zijn geen zienswijzen ingediend, maar wel ambtelijke wijzigingen aangebracht. Vanaf 29 juli 2026 is het plan in te zien bij het gemeentehuis in Best en online. Beroep tegen de vaststelling kan worden ingesteld van 29 juli tot 8 september.