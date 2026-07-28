Gehandicaptenparkeerplaats Best opgeheven

De gehandicaptenparkeerplaats op het Nazarethplein in Best is opgeheven. De gemeente heeft besloten het parkeerbord te verwijderen omdat de plek niet meer gebruikt wordt. Er is overleg geweest met de politie, en de wijziging leidt niet tot onveilige situaties.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Best hebben besloten om de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan het Nazarethplein ter hoogte van nummer 28 op te heffen. Dit gebeurt door het verwijderen van het verkeersbord dat de parkeerplaats aanduidde.

Volgens de gemeente was de parkeerplaats niet meer nodig, omdat er geen gebruik meer van werd gemaakt. Bij de besluitvorming is rekening gehouden met de veiligheid en bruikbaarheid van de weg. De wijziging is met de verkeersadviseur van de politie besproken en leidt niet tot onveilige of onduidelijke verkeerssituaties.