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Vergunning verleend voor dakkapel in Cuijk
Vandaag om 09:32
De gemeente Land van Cuijk heeft op 21 juli 2026 een vergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Dijkskruin 15 in Cuijk.
De vergunning maakt het mogelijk om een dakkapel aan de voorkant van de woning te bouwen. Het besluit werd genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk. Deze beslissing is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00002949.
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