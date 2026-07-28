Advertentie
Aanvraag voor aanbouw woning in Boekel ingediend
Vandaag om 09:32
In Boekel is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor een aanbouw aan een woning op De Bosberg 77. De aanvraag vond plaats op 23 juli 2026.
De vergunningaanvraag betreft activiteiten die vergunningplichtig zijn. Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Dit kan pas zodra de vergunning daadwerkelijk is verleend. Het registratie-nummer van de aanvraag is 713823.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie