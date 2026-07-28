Aanvraag voor aanbouw woning in Boekel ingediend

In Boekel is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor een aanbouw aan een woning op De Bosberg 77. De aanvraag vond plaats op 23 juli 2026.

Gevonden voor jou

De vergunningaanvraag betreft activiteiten die vergunningplichtig zijn. Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Dit kan pas zodra de vergunning daadwerkelijk is verleend. Het registratie-nummer van de aanvraag is 713823.