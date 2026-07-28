Vergunning verleend voor container en hoogwerker in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een dichte container en een hoogwerker op het Nederlandplein. Deze zullen worden afgezet met bouwhekken.

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De aanvraag voor het gebruik van de openbare ruimte op Nederlandplein 1 is goedgekeurd. Het betreft het plaatsen van een dichte container en een hoogwerker, beide afgezet met bouwhekken. Het besluit is op 24 juli 2026 verstuurd.

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar te maken. Dit bezwaar kan worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven.