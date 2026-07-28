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Kamerverhuur Eindhoven krijgt legalisatieaanvraag

Vandaag om 09:46

In Eindhoven is een aanvraag ingediend voor de legalisatie van kamerverhuur op de Diepenbrockstraat. Het betreft vijf kamers op nummer 22.

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Op 23 juli 2026 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend in Eindhoven. Het gaat om het legaliseren van kamerverhuur voor vijf kamers aan de Diepenbrockstraat 22. Deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-007231.

Deze aanvraag is momenteel alleen ter kennisgeving en er kan nog geen bezwaar tegen worden gemaakt. De informatie over deze aanvraag is niet openbaar ter inzage.

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