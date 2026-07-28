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Logo's en lichtreclame gepland aan Stationsweg in Eindhoven
Vandaag om 09:46
Er is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van logo's en lichtreclame aan de Stationsweg in Eindhoven. De aanvraag is op 23 juli ontvangen.
De omgevingsvergunning voor het plaatsen van logo's en lichtreclame op het adres Stationsweg 17-01 in Eindhoven is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-007230. De aanvraag is uitsluitend ter kennisgeving en biedt op dit moment geen mogelijkheid tot bezwaar.
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