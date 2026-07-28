Antep Bazaar vraagt vergunning aan in Eindhoven

Horecabedrijf Antep Bazaar heeft op 23 juli een aanvraag voor een exploitatievergunning ingediend bij de gemeente Eindhoven.

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De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-007257 en betreft de locatie aan de Kruisstraat 139 in Eindhoven. Het gaat om een vergunning volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), die nodig is voor de exploitatie van horecabedrijven.

Hoewel de aanvraag is ontvangen, ligt deze niet ter inzage en is er momenteel geen mogelijkheid voor bezwaar. Het is puur een kennisgeving van de ingediende aanvraag.