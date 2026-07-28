Verbouwing aan voorgevel Gestelsestraat in Eindhoven aangevraagd

Er is een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning voor het intern verbouwen van een woning en het wijzigen van de voorgevel aan de Gestelsestraat 9A in Eindhoven. De aanvraag is op 23 juli ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag om de woning aan de Gestelsestraat 9A in Eindhoven intern te verbouwen en de voorgevel te wijzigen. Deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-007236.

De ingekomen omgevingsvergunning is momenteel alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen deze aanvraag.