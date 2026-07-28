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Maatwerkverzoek ingediend voor City Wall Eindhoven
Vandaag om 09:46
Er is een maatwerkverzoek ingediend voor het inhijsen van stalen wapeningsprofielen in de CSM-wand van City Wall Eindhoven. De aanvraag werd op 17 juli 2026 ontvangen.
Het betreft een omgevingsvergunning met zaaknummer EHV-ZP2026-006985. De aanvraag is ingediend bij de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Momenteel is er geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze aanvraag.
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