Navigatie overslaan
Ontdek

Maatwerkverzoek ingediend voor City Wall Eindhoven

Vandaag om 09:46

Er is een maatwerkverzoek ingediend voor het inhijsen van stalen wapeningsprofielen in de CSM-wand van City Wall Eindhoven. De aanvraag werd op 17 juli 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

Het betreft een omgevingsvergunning met zaaknummer EHV-ZP2026-006985. De aanvraag is ingediend bij de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Momenteel is er geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze aanvraag.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Eindhoven

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.