Maatwerkverzoek ingediend voor City Wall Eindhoven

Er is een maatwerkverzoek ingediend voor het inhijsen van stalen wapeningsprofielen in de CSM-wand van City Wall Eindhoven. De aanvraag werd op 17 juli 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

Het betreft een omgevingsvergunning met zaaknummer EHV-ZP2026-006985. De aanvraag is ingediend bij de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Momenteel is er geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze aanvraag.