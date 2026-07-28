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Verkeersborden geplaatst aan Michelangelolaan in Eindhoven

Vandaag om 09:46

De aanvraag voor het plaatsen van verkeersborden aan de Michelangelolaan 2 in Eindhoven is goedgekeurd. Het besluit is op 24 juli 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De gemeente Eindhoven heeft besloten de aanvraag voor het gebruik van de openbare ruimte aan de Michelangelolaan 2 goed te keuren. Dit betreft het plaatsen van verkeersborden op het adres.

De goedkeuring is verleend en bekendgemaakt op 24 juli 2026. Het zaaknummer voor deze aanvraag is EHV-ZP2026-004188.

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