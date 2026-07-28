Advertentie
Verkeersborden geplaatst aan Michelangelolaan in Eindhoven
Vandaag om 09:46
De aanvraag voor het plaatsen van verkeersborden aan de Michelangelolaan 2 in Eindhoven is goedgekeurd. Het besluit is op 24 juli 2026 verzonden.
De gemeente Eindhoven heeft besloten de aanvraag voor het gebruik van de openbare ruimte aan de Michelangelolaan 2 goed te keuren. Dit betreft het plaatsen van verkeersborden op het adres.
De goedkeuring is verleend en bekendgemaakt op 24 juli 2026. Het zaaknummer voor deze aanvraag is EHV-ZP2026-004188.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie