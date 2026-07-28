Aanvraag voor wijziging nieuwbouw bedrijfshal in Eindhoven

Er is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de nieuwbouw van een bedrijfshal aan de Achtseweg Noord 50 in Eindhoven. Deze aanvraag is op 23 juli 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

Het betreft een omgevingsvergunning die is aangevraagd onder zaaknummer EHV-ZP2026-007233. De aanvraag is ingediend bij het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Vooralsnog is er geen mogelijkheid tot bezwaar.