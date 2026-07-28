Verlenging vergunning voor BSO in Eindhoven

De omgevingsvergunning voor het pand aan de Locatellistraat 3 in Eindhoven is verlengd. Deze vergunning is voor de wijziging van het gebruik van het gebouw naar een buitenschoolse opvang (BSO).

Gevonden voor jou

De verlenging van de vergunning, met het zaaknummer EHV-ZP2026-005219, betreft een binnenplanse omgevingsplanactiviteit. Dit houdt in dat de aanpassing binnen de bestaande plannen van de gemeente past.

Belangstellenden kunnen momenteel geen bezwaar maken tegen deze verlenging, omdat de vergunning alleen ter kennisgeving is en niet ter inzage ligt. Het pand zal worden gebruikt voor de opvang van kinderen buiten schooltijden.