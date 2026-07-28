Maatregelen voor veiligheid tijdens Kermis Oss 2026

Van 13 tot en met 19 augustus 2026 geldt een deel van het centrum van Oss als evenemententerrein tijdens de Kermis Oss. Dit heeft de burgemeester van Oss besloten om de veiligheid te garanderen.

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In deze periode zijn er extra maatregelen van kracht. Bromfietsen en fietsen zijn verboden op het kermisterrein gedurende de kermis, van de opening tot een uur na sluiting. Daarnaast wordt een deel van het centrum aangewezen als tijdelijke hotspot, zodat de politie sneller kan ingrijpen bij verstoringen van de openbare orde.

Deze maatregelen zijn bedoeld om de druk op de politie en gemeentelijke toezichthouders te verlichten. Het besluit is op 9 juli 2026 vastgesteld en treedt op 13 augustus in werking.