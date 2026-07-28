Cameratoezicht tijdens Kermis Oss voor veiligheid

Burgemeester van Oss heeft besloten om tijdens de Kermis Oss 2026 tijdelijk cameratoezicht in te voeren. Dit gebeurt van 13 tot en met 19 augustus om de veiligheid te waarborgen.

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Het tijdelijke cameratoezicht op de kermis in Oss is bedoeld om een goed overzicht te houden op het evenemententerrein en om de openbare orde te handhaven. De maatregel komt voort uit een advies van de politie en maakt deel uit van een breder pakket aan veiligheidsmaatregelen. Het besluit is genomen in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie.

De burgemeester heeft zorgvuldig afgewogen dat de belangen van openbare veiligheid en het voorkomen van wanordelijkheden zwaarder wegen dan de mogelijke inperking van privacy. Het cameratoezicht is daarom proportioneel bevonden. Het besluit is op 9 juli 2026 in Oss vastgesteld.