Vergunning aangevraagd voor gevelbekleding in Oss

Op 21 juli is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van gevelbekleding aan de Parallelweg 1 in Oss. Het is nog niet bekend of de vergunning wordt verleend.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Oss hebben de aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het aanbrengen van nieuwe gevelbekleding op het adres Parallelweg 1. Het kenmerk van deze aanvraag is CLZ-00025492. Er kan nog geen definitief besluit over de aanvraag worden genomen.

Wie de stukken wil inzien, kan een afspraak maken bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Dit kan op werkdagen tussen negen uur 's ochtends en vier uur 's middags.