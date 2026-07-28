Vergunning aangevraagd voor dakisolatie woning Eersel

In Eersel is een vergunning aangevraagd voor het isoleren van het dak en het vervangen van het kozijn van de dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Heibloem.

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De gemeente Eersel heeft op 24 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Deze aanvraag betreft het isoleren van het dak en het vervangen van het kozijn in de dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Heibloem. De gemeente verwacht binnen acht weken een beslissing te nemen over deze aanvraag.

Wanneer de vergunning wordt verleend, zal de gemeente hierover een nieuw bericht publiceren. Vanaf dat moment zijn de documenten met informatie over de vergunning in te zien en kan er eventueel op gereageerd worden. Op dit moment is de aanvraag nog niet ter inzage en is reageren nog niet mogelijk.