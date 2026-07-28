Veghel krijgt nieuw gesloten bodemenergiesysteem

In Veghel is een melding gedaan voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Jekschotstraat 5 A. De melding is op 9 juli ontvangen door de gemeente Meierijstad.

Gevonden voor jou

Het gesloten bodemenergiesysteem zal worden aangelegd op het adres Jekschotstraat 5 A in Veghel. Dit systeem maakt gebruik van de warmte of kou in de bodem om energie op te wekken voor bijvoorbeeld verwarming of koeling van gebouwen.

De melding is geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026070901197 en zaaknummer Z/510643. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze melding. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Brabant Noord.