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Vergunning verleend voor herdenking bevrijding Veghel
Vandaag om 10:03
De burgemeester van Meierijstad heeft een evenementenvergunning verleend voor de herdenking van de bevrijding van Veghel op 13 september 2026. De herdenking vindt plaats op de Markt, Hoogstraat en Kolonel Johnsonstraat in Veghel.
De vergunning voor de herdenking van de bevrijding van Veghel is op 24 juli 2026 verstrekt. Het evenement zal op 13 september 2026 plaatsvinden op meerdere locaties in het centrum van Veghel, namelijk de Markt, Hoogstraat en Kolonel Johnsonstraat.
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