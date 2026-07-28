Receptie Stadion De Vliert tijdelijk gesloten

De receptie van Stadion De Vliert in Den Bosch heeft aangekondigd gesloten te zijn op woensdag 29 juli. Ook telefonisch is de club die dag niet bereikbaar. Vanaf donderdagochtend 30 juli is de receptie weer geopend.

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Stadion De Vliert in Den Bosch sluit op woensdag 29 juli de receptie voor het publiek. Dit betekent dat bezoekers deze dag niet terecht kunnen voor informatie of andere zaken. Ook telefonisch is er geen contact mogelijk met de club.

De sluiting is van tijdelijke aard en vanaf donderdag 30 juli staat de receptie weer klaar om bezoekers te ontvangen. Op die dag hervat de receptie haar normale openingstijden en is ook telefonisch contact weer mogelijk.