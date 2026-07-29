Elektrische parkeerplaatsen nabij Papaverstraat in Schijndel

De gemeente Meierijstad heeft besloten om twee parkeerplaatsen nabij Papaverstraat 30 in Schijndel in te richten voor elektrische auto's. Dit is bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen.

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Meierijstad heeft als doel om elektrisch rijden te stimuleren als onderdeel van hun duurzaamheidsdoelstellingen. De aangewezen parkeerplaatsen zullen worden uitgerust met een laadpaal en zijn specifiek bedoeld voor het opladen van elektrische auto's. Eén van de parkeerplaatsen is gereserveerd voor een gehandicaptenparkeerplaats, terwijl de andere voor algemeen gebruik is.

Het besluit is genomen om bij te dragen aan een betere luchtkwaliteit en een stillere leefomgeving. De inrichting van deze parkeerplaatsen maakt deel uit van de afspraken binnen de Nationale Agenda Laadinfrastructuur, een onderdeel van het klimaatakkoord van Parijs. De gemeente werkt samen met Vattenfall voor de plaatsing en exploitatie van de laadpunten.