Vergunningsaanvraag voor dakopbouw in Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur hebben een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning om het dak van een woning aan de Eikstraat 2 te vergroten. De aanvraag is op 20 juli ingediend.

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Het project betreft het uitbreiden van de dakopbouw van een woning aan de Eikstraat 2 in Etten-Leur. Deze aanvraag heeft enkel een informatief karakter op dit moment.

Bezwaar maken tegen de aanvraag is nog niet mogelijk. Dit kan pas zodra er een besluit is genomen door de gemeente.