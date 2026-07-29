Vijf nieuwe woningen gepland aan Kapucijnenstraat in Langeweg

De gemeente Moerdijk heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van vijf woningen aan de Kapucijnenstraat in Langeweg. De aanvraag is op 23 juli 2026 ingediend.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning volgt de standaard procedure. Dit betekent dat er eerst een beslissing genomen moet worden voordat er bezwaar of beroep kan worden aangetekend. De aanvraag kan worden ingezien na het maken van een telefonische afspraak met het team Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving van de gemeente Moerdijk.