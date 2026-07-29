Pleinfeest Moergestel zorgt voor tijdelijke wegafsluitingen

Moergestel maakt zich op voor het jaarlijkse Pleinfeest van 15 tot en met 17 augustus. Dit zorgt voor tijdelijke verkeersmaatregelen, waaronder de afsluiting van het St. Jansplein en delen van de Raadhuisstraat.

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Van zaterdag 15 augustus acht uur 's ochtends tot maandag 17 augustus vier uur 's middags is het St. Jansplein niet toegankelijk vanwege de festiviteiten, inclusief opbouw en afbouw. Ook de Raadhuisstraat is gedeeltelijk afgesloten op zondag 16 augustus van acht uur 's ochtends tot één uur 's nachts.

Verder worden de Kloosterlaan, een ander deel van de Raadhuisstraat en de Postelstraat op zondag 16 augustus van elf uur 's ochtends tot één uur 's nachts afgesloten. Er is een omleidingsroute ingesteld via de Schoolstraat, Akkerweg, Waterhoefstraat, Stokske en Heiligenboom.