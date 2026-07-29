Vergunningsaanvraag voorgevel Valkenburgstraat 10 in Uden

De gemeente Uden heeft een aanvraag ontvangen voor het vervangen van de voorgevel van een pand aan de Valkenburgstraat 10.

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Op 27 juli 2026 heeft de gemeente Uden een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Deze aanvraag betreft het vervangen van de voorgevel van het pand aan de Valkenburgstraat 10.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 60914-2026 en valt onder de categorie bouwactiviteit binnen het omgevingsplan. Het is momenteel alleen een kennisgeving van ontvangst; er kan nog niet formeel op gereageerd worden.