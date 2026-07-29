Esdoorn in Rijswijk mogelijk gekapt na vergunningaanvraag

De gemeente Altena heeft een aanvraag ontvangen voor een vergunning om een esdoorn te kappen aan de Dorpsstraat 1 in Rijswijk. De aanvraag is ingediend op 20 juli 2026 en een beslissing wordt verwacht voor 14 september 2026.

Gevonden voor jou

De kapvergunning is aangevraagd voor een esdoorn die zich aan de Dorpsstraat 1 in Rijswijk bevindt. De gemeente Altena heeft de aanvraag op 20 juli 2026 ontvangen en zal voor 14 september 2026 een besluit nemen. Als de vergunning wordt verleend, volgt er een nieuw bericht van de gemeente.

Tot die tijd is het mogelijk om de aanvraag te bekijken en vragen te stellen via de website van de gemeente Altena. Dit kan door een informatieverzoek in te dienen. De procedure is bedoeld om bewoners te informeren over mogelijke veranderingen in hun omgeving.