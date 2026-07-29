Vergunning aangevraagd voor sloop aan Witboomstraat in Veen

De gemeente Altena heeft een aanvraag ontvangen voor een vergunning om gebouwen te slopen aan de Witboomstraat 34 in Veen. De aanvraag is ingediend op 17 juli en de gemeente verwacht vóór 11 september een besluit te nemen.

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De aanvraag betreft het slopen van bestaande gebouwen op het terrein aan de Witboomstraat 34 in Veen. Dit kan veranderingen in de omgeving met zich meebrengen. De gemeente informeert inwoners om hen de mogelijkheid te geven om te reageren wanneer de vergunning wordt verleend.

De gemeente Altena publiceert een nieuw bericht zodra er een besluit is genomen over de vergunning. Vanaf dat moment kunnen geïnteresseerden de documenten inzien en hun mening geven. Tot die tijd is het mogelijk om de aanvraag te bekijken via een informatieverzoek op de website van de gemeente Altena.