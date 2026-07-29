Mestvergistingsinstallatie krijgt groen licht in Velp

Het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk heeft op 21 juli 2026 toestemming gegeven voor de bouw van een mono-mestvergistingsinstallatie aan de Heistraat in Velp.

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De installatie komt aan de Heistraat 9 in Velp en de vergunning is verleend onder zaaknummer Z2026-00002545. Het besluit omvat onder andere een technische bouwactiviteit, een veehouderij en bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan. Ook wijkt het plan af van bepaalde regels in het Omgevingsplan.

Belanghebbenden hebben tot en met 1 september 2026 de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze beslissing. Dit kan schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.