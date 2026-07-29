Speciaalbier Festival in Grave krijgt groen licht

Het Speciaalbier Festival in Grave heeft een evenementenvergunning gekregen voor 6 september 2026. De Loswal aan de Maaskade is de locatie waar het evenement zal plaatsvinden.

Gevonden voor jou

De gemeente Land van Cuijk heeft op 23 juli 2026 besloten om de vergunning voor het Speciaalbier Festival te verlenen. Dit evenement vindt plaats op De Loswal in Grave, gelegen aan de Maaskade. Het zaaknummer van deze vergunning is Z2026-00003223.

Hoewel de vergunning is verleend, is het nog mogelijk om bezwaar te maken tegen dit besluit. Dit kan tot en met 3 september 2026. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente Land van Cuijk.