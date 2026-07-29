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Vestingronde Grave 2026 krijgt groen licht voor 6 september
Vandaag om 09:56 • Aangepast vandaag om 10:08
De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor de Vestingronde Grave 2026. Het evenement vindt plaats op 6 september in het centrum van Grave.
De vergunning voor de Vestingronde in Grave is op 23 juli 2026 verleend door de gemeente Land van Cuijk. Dit betekent dat het evenement door kan gaan op de geplande datum van 6 september. De Vestingronde zal plaatsvinden in het centrum van Grave.
Met het zaaknummer Z2026-00003752 heeft de gemeente de vergunning officieel bevestigd. De organisatie kan zich nu richten op de voorbereidingen voor het evenement, dat een belangrijke activiteit is in de regio.
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