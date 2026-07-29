Vergunning voor aanleg betonpaden en uitrit in Beers verleend

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor de aanleg van betonpaden en een uitrit aan de Heuf 5 in Beers. Het besluit is genomen op 24 juli 2026.

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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft groen licht gegeven voor de aanleg van betonpaden en het veranderen van een uitrit op het adres Heuf 5 in Beers. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van een verleende omgevingsvergunning.

De aanvraag, geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00002603, werd goedgekeurd op 24 juli 2026. Dit besluit maakt het mogelijk om werkzaamheden uit te voeren op de genoemde locatie. Hoewel belanghebbenden bezwaar kunnen maken, blijft de vergunning voorlopig van kracht.