Verbouwing woonboerderij in Mill krijgt groen licht

De gemeente Land van Cuijk heeft op 23 juli 2026 een vergunning verleend voor het verbouwen van een woonboerderij aan de Achterdijk 32 in Mill.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de verbouwing van de woonboerderij aan de Achterdijk in Mill mag doorgaan. Deze beslissing omvat onder andere een technische bouwactiviteit en een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. De vergunning is verleend onder zaaknummer Z2026-00001220.