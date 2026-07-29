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Verbouwing woonboerderij in Mill krijgt groen licht
Vandaag om 09:56 • Aangepast vandaag om 10:09
De gemeente Land van Cuijk heeft op 23 juli 2026 een vergunning verleend voor het verbouwen van een woonboerderij aan de Achterdijk 32 in Mill.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de verbouwing van de woonboerderij aan de Achterdijk in Mill mag doorgaan. Deze beslissing omvat onder andere een technische bouwactiviteit en een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. De vergunning is verleend onder zaaknummer Z2026-00001220.
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