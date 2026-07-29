Nieuwbouwplannen voor Heivelden in Boekel

In Boekel is een aanvraag gedaan voor het bouwen van een tweekapper op het adres Heivelden 2. Dit moet de huidige boerderij vervangen en er komt nog een nieuwe woning bij.

Gevonden voor jou

Op 24 juli 2026 is er een aanvraag ingediend voor een bouwvergunning op Heivelden 2 in Boekel. Deze aanvraag betreft de bouw van een nieuwbouwwoning in de vorm van een tweekapper ter vervanging van de bestaande boerderij, alsmede de bouw van een extra nieuwbouwwoning.

Momenteel kan er geen bezwaar worden gemaakt tegen deze aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend. Het registratienummer voor deze aanvraag is 713937.